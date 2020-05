Com queda da Selic, Itaú e Bradesco cortam juros de linhas de crédito

Os bancos Itaú e Bradesco anunciaram na noite desta quarta-feira que vão reduzir a taxa de juros de algumas linhas de crédito para clientes pessoa física e jurídica, seguindo o movimento do Comitê de Política Monetária (Copom) que reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual para 3% ao ano.

O Itaú repassará integralmente o corte de 0,75 p.p.. No caso das pessoas físicas, a redução será no empréstimo pessoal, enquanto que para as empresas o corte será na linha de capital de giro. Os novos valores valem a partir de segunda-feira, 11, e variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco. Em abril, o Itaú também já havia reduzido sua taxa de juros mínima para a linha de crédito imobiliário para 7,3% ao ano + TR.

“Assim como feito em todos os demais cortes da Selic anunciados pelo Copom em 2019 e início de 2020, as novas reduções reforçam o compromisso do banco em manter preços competitivos, buscando oferecer sempre a melhor relação custo-benefício para todos os clientes, sem abrir mão do valor agregado em seus serviços e produtos”, diz o banco em comunicado.

Já o Bradesco divulgou que reduzirá a taxa de juros de suas principais linhas de crédito também a partir de segunda-feira, 11, sem dar mais detalhes dos tipos de empréstimos contemplados.