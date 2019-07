Com desconto de até 58%, Santander leiloa imóveis a partir de R$ 40 mil

São Paulo – O banco Santander realiza mais um leilão de 115 imóveis até o dia 25 de julho, com descontos de até 58%. Os imóveis são residenciais, comerciais e industriais e os lances variam de R$ 40,8 mil até R$ 9,3 milhões.

Os imóveis estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e no Distrito Federal.

O Rio de Janeiro tem a maior quantidade de lotes: são 27 imóveis disponíveis para arremate. Em São Paulo, há 21 propriedades disponíveis, como um apartamento em Santo Amaro, com 411 m² e lance inicial de R$ 1,2 milhão, desconto de 42% sobre o preço de avaliação.

Na região Sul do país, na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, uma casa de 222m² está com o lance inicial de R$ 214 mil – 58% de desconto no valor avaliado.

Como participar

Os interessados em participar do leilão de imóveis do Santander devem se cadastrar no site da Sold, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta, conforme as condições descritas no edital de cada leilão.