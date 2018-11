Com atraso, créditos da Nota Fiscal Paulista serão liberados nesta quarta

São Paulo – A Secretaria da Fazenda está solucionando uma falha no sistema da Nota Fiscal Paulista e os valores aos consumidores (pessoas físicas e condomínios) serão liberados nesta quarta-feira (7), no período da tarde. Os valores às instituições filantrópicas serão liberados posteriormente.

Até amanhã, portanto, o sistema de conta-corrente do programa Nota Fiscal Paulista permanece bloqueado aos consumidores. Os créditos deveriam ter caído no início do mês.

Como o sistema do programa permaneceu fora do ar durante o mês de outubro, para que a população não seja prejudicada a Secretaria da Fazenda do estado estendeu o prazo para aqueles que desejam destinar seus créditos para abater ou quitar o IPVA 2019. A opção ficará disponível até o dia 20 de novembro. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa.

Os consumidores vão receber agora os créditos do segundo semestre de 2017.