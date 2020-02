Com alta do câmbio, dólar turismo é vendido por R$ 4,70

São Paulo — Com a disparada do dólar comercial nesta quinta-feira, o dólar turismo é vendido por 4,70 reais em São Paulo, segundo o comparador de taxas MelhorCâmbio.com. Para compras em cartões pré-pagos, a cotação chega a R$ 4,93.

A alta do dólar frente ao real é reflexo do aumento dos temores sobre a expansão do coronavírus na China e no mundo. O aumento de casos confirmados na Europa e o primeiro no Brasil aumentam a aversão a risco e abalam o mercado.

Após o dólar comercial fechar em alta de 1,16% nesta quarta (26), cotado a 4,444 reais na venda, e atingir o maior valor nominal de sua história, a moeda americana opera em alta. Às 10h59, o dólar avançava 0,866% e era negociado por 4,4826 reais na venda.

O que fazer?

Para diminuir os prejuízos diante do cenário, quem pretende viajar e precisa comprar dólar deve continuar atento ao noticiário. Mas qual é a melhor hora para comprar a moeda?

Não é possível travar uma data de melhor compra, já que a moeda é flutuante. O ideal é deixar um dinheiro reservado para comprar a moeda aos poucos, assim o tíquete médio de compra diminui.