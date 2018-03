Coinvalores lança robô que ajuda investidor a escolher aplicações

A Coinvalores acaba de lançar uma plataforma eletrônica para ajudar os investidores com menores valores a escolher onde aplicar o dinheiro. Batizada de coin4U, a ferramenta analisa o perfil do investidor e oferece a alternativa de melhor retorno. Serão oferecidos investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto, títulos de renda fixa, como CDB, LCI e LCA, e Fundos de Investimentos. “Queremos ampliar a capilaridade de investidores”, afirma Paulino Botelho, presidente da Coinvalores. Ainda neste ano, a Coinvalores também quer aumentar o uso desse sistema via celular. “A nossa expectativa é a de que até o fim deste ano tenhamos cerca de 150 mil pessoas cadastradas na coin4U”, comenta Botelho.

A plataforma coin4U permite ter acesso às informações dos investimentos 24 horas por dia, nos sete dias da semana. De acordo com Rodrigo Soeiro, um dos fundadores da Allgoo, empresa de tecnologia parceira da Coinvalores, os investidores podem acompanhar a evolução diária dos recursos aplicados, o rendimento e o quanto houve de ganho ou perda financeira. “Toda essa facilidade é proporcionada por um robô advisor, que conta com a expertise de toda a equipe de analistas e especialistas da corretora”, explica Soeiro.

A plataforma ainda indica qual a melhor opção de investimento naquele dia, de modo contextualizado, o que possibilita ao investidor migrar de sua atual aplicação para outra com maior rentabilidade, dentro do perfil que foi traçado no momento do cadastro. Até agora, a Coinvalores oferecia somente plataforma de investimento em bolsa (home broker e plataformas), voltada a um público mais sofisticado de investidores.