CMN aprova aperfeiçoamento na conta salário

Brasília – O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 22, aperfeiçoamentos na “Conta Salário”, facilitando a portabilidade desses recursos entre os bancos. As novas regras entram em vigor em 1º de julho deste ano.

“Essa transferência do salário poderá se dar também para uma conta de pagamento de instituições não financeiras. Atualmente, isso só poderia ser feito de uma conta de depósito para outra conta de depósito”, explicou a chefe do departamento de regulação do sistema financeiro do Banco Central, Silvia Brito e Silva.

Contas de pagamento são uma nova modalidade de contas pré-pagas, que não permitem saques, como é o caso das contas do Nubank ou do PayPal. “O usuário terá mais opções para o beneficiário”, completou.

Além disso, até agora a portabilidade só podia ser solicitada no banco de origem dos recursos. “Agora, poderá ser pedida na instituição de destino, como ocorre na telefonia”, acrescentou Silvia.