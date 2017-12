Clientes Smiles vão poder comprar ingressos de shows com milhas

São Paulo — No início de 2018, os 13 milhões de clientes Smiles poderão comprar ingressos de museus, shows e outros eventos e pagar com milhas. A novidade é fruto de uma parceria exclusiva entre o programa de fidelidade e a Ingresso Rápido.

Os usuários encontrarão no site da Smiles três opções: resgatar ingressos com milhas, resgatar ingressos com milhas + dinheiro (Smiles & Money) ou comprar com cartão de crédito e ganhar milhas.

A parceria também vai permitir a aquisição de ingressos com milhas ou Smiles & Money diretamente pelo site da Ingresso Rápido. Todos os ingressos do portfólio de eventos da Ingresso Rápido poderão ser adquiridos com milhas.

“A indústria de shows e eventos está crescendo muito. Estamos muito felizes com a parceria com a Ingresso Rápido, que é uma empresa líder em seu segmento. É mais uma união de sucesso na estratégia da Smiles, que visa ter um grande parceiro em cada setor”, diz Leonel Andrade, CEO da Smiles.

O programa de fidelidade também anunciou neste ano parcerias com a Uber, a Claro, a Via Varejo, a Polishop, a Web Store e a Wine. A Smiles também fez recentemente uma renovação de seus cartões de crédito.

“Agora, com o acordo com a Ingresso Rápido, possibilitamos ao consumidor uma experiência cada vez mais integrada no ambiente Smiles. Passagens, hotel, carro e também a compra de ingressos, facilitando ainda mais o planejamento das próximas viagens”, completa Andrade.

A Ingresso Rápido também está otimista com a novidade. “Focamos sempre em melhorar a experiência dos nossos clientes. Para algumas pessoas, o ingresso de um show é somente um acesso a determinado evento. Para muitas outras, é um sonho estar ali. É nossa missão facilitar o processo”, diz Petras Veiga, CEO da companhia.

A Ingresso Rápido fez uma concorrência entre diversos programas de fidelidade para escolher um parceiro no segmento. “Optamos pela Smiles porque foi a alternativa mais completa. Não queremos somente atender o público de shows. Também miramos nas pessoas que viajam, vão a museus e outros eventos. Com a Smiles, o cliente consegue viajar, se hospedar, se locomover e, agora, ter acesso a eventos usando milhas”, afirma Veiga.

Sem falar em números, a Ingresso Rápido diz que enxerga um grande potencial de crescimento de vendas de ingressos através da parceria com a Smiles. Atualmente, a empresa vende 10 milhões de ingressos por ano.

“O Ingresso Rápido é o maior marketplace de ingressos do Brasil. É a primeira vez aqui no país que uma empresa de ingressos oferece a opção de pagamento com milhas no checkout de sua loja virtual. Estamos felizes e animados com a parceria com a Smiles.”