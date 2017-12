Clientes Smiles passam a acumular milhas com a operadora Claro

São Paulo — Depois de anunciar uma parceria com a Uber e de reformular seus cartões de crédito, os clientes Smiles agora poderão acumular milhas com a operadora Claro. A novidade está disponível a partir de hoje.

Os clientes do Claro Clube, destinado a quem tem um plano pós-pago, poderão converter seus pontos para milhas Smiles e resgatar passagens, reservas de hotéis, aluguel de carros e produtos e serviços.

Na outra ponta, os clientes Smiles poderão transferir suas milhas para o Claro clube e utilizá-las para adquirir celulares, modens e pacotes de serviços. A conversão será 1 por 1 —cada milha Smiles representa um ponto no Claro Clube.

“É uma parceria inédita para nós”, diz Leonel Andrade, CEO da Smiles. “Estamos muito satisfeitos porque a Claro é uma empresa relevante no setor de telecomunicações e com milhões de clientes. Muitas pessoas que têm um plano pós-pago da Claro também são usuárias do nosso programa de fidelidade.”

A nova parceria faz frente à união da concorrente Multiplus com a Vivo, anunciada em 2015. “Nossa intenção é ter um grande parceiro em cada setor de relevância. ‘Casamos’ com a Claro agora e estamos empenhados em fidelizar seus clientes através dos nossos benefícios”, afirma Andrade.

Em um primeiro momento, o mínimo necessário para a transferência de uma empresa para a outra será 20 mil pontos ou milhas, mas o canal está aberto para promoções e bônus.

Uma das vantagens para os clientes Smiles que migrarem pontos para o Claro Clube é poder resgatar novos smartphones com eles. O programa também prevê descontos em diversos estabelecimentos, incluindo corridas de táxi, restaurantes e experiências em eventos culturais e esportivos.

“Enxergarmos na Smiles a empresa ideal para tornar o Claro Clube ainda mais atrativo”, diz Paulo César Teixeira, CEO da Claro. “É a união de dois grandes atrativos hoje em dia: pessoas querendo viajar e pessoas que querem ter um novo smartphone. Queremos entregar uma experiência superior aos nossos clientes e essa parceria permitirá isso. Será um processo de aprendizado mútuo.”

Além da troca de pontos entre ambas as companhias, os clientes Smiles também poderão gerar novas milhas através da compra de produtos no site da Claro com pagamentos tradicionais (cartão de crédito, boleto etc). A taxa de conversão nesse caso ficará a critério da operadora e deve ser informada na página.