Clientes dos cartões Visa agora podem usar terminais da rede Saque e Pague

São Paulo – Usuários de cartões de crédito, débito e pré-pagos da bandeira Visa agora podem usar os terminais da rede Saque e Pague. Com mil terminais em 170 cidades do Brasil, a rede foca em atender dois públicos que não têm acesso aos caixas de autoatendimento tradicionais: clientes de fintechs e de bancos digitais e consumidores sem conta em banco.

Nos terminais da rede, clientes de contas digitais podem fazer saques, pagamentos, depósitos, transferências e recarga de pré-pago e de celular. Os depósitos caem na conta de qualquer banco instantaneamente. Também é possível emitir alguns cartões na hora e fazer videoconferências com especialistas das instituições financeiras pelos terminais.

“Queremos criar novos meios de acesso a clientes que buscam alternativas em fintechs e bancos digitais”, explica o diretor-presidente da Saque e Pague, Givanildo Luz.

Entre as empresas parceiras da Visa e da Saque e Pague, estão Brasil Pré-Pagos, Neon, Digio, Agillitas, Banco Bonsucesso e Digi Mais. Turistas estrangeiros que possuem cartões Visa também podem usar os terminais da rede.

“As empresas digitais necessitam de um ecossistema que permita realizar saques e depósitos. Estamos integrando as fintechs e bancos digitais ao mundo físico”, diz o vice-presidente de novos negócios da Visa do Brasil, Eduardo Abreu.

As taxas das operações variam conforme o pacote contratado pelo cliente na instituição emissora do cartão. Em média, ficam 30% abaixo do valor cobrado para realizar operações de autoatendimento nos caixas dos bancos tradicionais.

Quem não tem conta em banco pode realizar operações com dinheiro ou cartão pré-pago, como pagamentos, depósitos, transferências e recargas. Os depósitos em dinheiro são feitos sem envelope.

Consumidores sem cartão pagam 10 reais por transferências. As demais operações são gratuitas para clientes pessoa física.

É possível consultar onde ficam os terminais da Saque e Pague no aplicativo da rede. A empresa pretende ter 1.300 terminais até o final de 2018, em capitais e cidades do interior.

A Saque e Pague nasceu em 2010 e hoje faz 3,5 milhões de transações por mês, em média, movimentando 1,2 bilhão de reais por mês.

A rede de terminais cresce em um cenário em que 60% das transações de compras na América Latina são feitas em dinheiro e 84% dos terminais de autoatendimento estão localizados em agências bancárias. Porém, 34% da população com mais de 18 anos não tem conta em banco.