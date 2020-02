Clientes do Nubank poderão receber restituição do IR pela fintech

São Paulo – Os clientes do Nubank poderão receber a restituição do Imposto de Renda 2020 diretamente pela fintech. A novidade estará disponível a partir de segunda-feira (2), data que inicia o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2020. Entretanto, vale destacar que as restituições começam a serem pagas no mês de maio, seguindo o cronograma de pagamento da Receita Federal.

A única exigência para o cadastro é que o CPF utilizado na declaração do Imposto de Renda seja o mesmo do titular da conta. O dinheiro restituído na conta do Nubank renderá automaticamente 100% do CDI com liquidez diária.

Como cadastrar

Para receber o dinheiro da restituição do IR na conta da Nubank, os interessados devem cadastrar a conta da fintech no programa gerador da declaração do Imposto de Renda. Depois de realizar a declaração do IR, vá na opção resumo da declaração no menu posicionado no lado esquerdo da tela.

Em seguida, clique em cálculo do imposto. Nesse momento, o contribuinte verá se possui ou não valores a serem restituídos. Se optar pela declaração simples do Imposto de Renda, o cálculo é feito automaticamente durante o preenchimento da declaração.

Se houver algum valor a ser restituído, é preciso preencher a seção “informações bancárias“. No campo banco, selecionar a opção “260 – Nu Pagamentos S.A.” – este é o código que identifica o Nubank. Em agência, informar somente o número 1.