Clientes do Mercado Livre poderão prorrogar pagamento de parcelas

O Mercado Livre anunciou, nesta segunda-feira (23), que prorrogará o pagamento das parcelas dos contratos de crédito que vencem em março, sem a cobrança de taxas de juros ou multas.

O benefício será concedido aos usuários que estão com os pagamentos em dia, e será aplicado sobre as parcelas que vencem em março e que ainda não foram pagas.

Os clientes que já pagaram as parcelas de março terão o benefício estendido para as próximas parcelas com vencimento em abril. Os usuários receberão uma comunicação com as novas regras.

“Considerando os desafios econômicos que o momento impõe a todos, o Mercado Livre segue junto de seus clientes, apoiando e transmitindo tranquilidade àqueles que estão em dificuldade. Nosso principal objetivo é acompanhá-los e oferecer alternativas que os auxiliem neste momento de impacto direto na renda das famílias”, afirma Pedro de Paula, diretor do Mercado Crédito no Brasil.