Clientes do Banco Carrefour podem ver a fatura do cartão pelo WhatsApp

São Paulo – A entrega da fatura do cartão de crédito trilhou um caminho próprio. Começou pelos Correios, passou pelo e-mail, seguiu pelos aplicativos de bancos e, agora, chegou ao WhastApp. A novidade está sendo oferecida pelo Banco Carrefour a seus clientes, e cerca de 1 milhão deles já estão habilitados a requisitar o serviço.

“A expectativa é aumentar esse número nos próximos meses”, diz Carlos Mauad, presidente do Banco Carrefour. O banco reportou aumento de 21% na receita com cartões Carrefour, no quarto trimestre, para 6,9 bilhões de reais.

Segundo o executivo, os gastos mensais do cartão giram em torno de 1.000 reais e ele pode ser usado qualquer local credenciado com as bandeiras Visa e Mastercard. No entanto, nas compras realizadas dentro da rede Carrefour, que envolvem, além dos hipermercados, as lojas Carrefour Express, Bairro, Market, Drogarias, Postos e e-commerce, o cliente conta com benefícios, como descontos e parcelamento.

“Temos trabalhado intensamente para oferecer soluções financeiras e alternativas para os nossos clientes, permitindo que estejam cada vez mais incluídos digitalmente e saudáveis financeiramente. E neste planejamento estão iniciativas como esta de envio de fatura via WhatsApp”, diz.

Além do envio de fatura, o cliente pode fazer consultas ao limite disponível, melhor dia para compras, entre outras informações. Para ter acesso, basta mandar uma mensagem pelo Whatsapp para o número 3004-2222.