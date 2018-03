Clientes da Uber agora podem acumular milhas no programa Smiles

São Paulo – A partir de hoje, corridas no app de transporte Uber permitem acumular milhas no programa de fidelidade Smiles, da companhia aérea Gol. Para isso, é preciso pagar as corridas antecipadamente, comprando créditos de viagens na Uber a partir de 20 reais, no site da Smiles.

Os clientes acumulam três milhas a cada um real gasto em corridas. Membros do Clube Smiles ganham quatro milhas a cada um real gasto.

Os créditos na Uber podem ser comprados com milhas ou com cartão de crédito, mas só os pagamentos com cartão permitem acumular novas milhas. Os créditos adquiridos ficam guardados e podem ser usados conforme o passageiro usa o serviço.

Para comprar créditos, é preciso fazer login no site da Smiles, clicar em “usar Uber” e indicar se o pagamento será feito com milhas ou cartão de crédito. Depois, o usuário deve preencher o valor desejado, acima de 20 reais, e recebe um e-mail com o código para usar na viagem.

No app da Uber, que precisa estar atualizado, o usuário deve acessar o menu de pagamento e selecionar “Uber pré-pago”. Depois, deve digitar o código recebido por e-mail, sem espaços, e inserir a localização e o destino normalmente.

Outros programas de fidelidade já permitem resgatar pontos em corridas da Uber, como o Dotz e o Nubank Rewards. O app de transporte Cabify também permite acumular pontos no programa de fidelidade Multiplus, da companhia aérea Latam. A cada quilômetro rodado, o passageiro acumula uma milha.