Cliente Nubank poderá transferir pontos para programa de milhas Smiles

São Paulo – O Nubank anunciou, que a partir desta segunda-feira (30), permitirá a conversão dos pontos do cartão de crédito para o Smiles, programa de milhas da GOL. É a primeira vez que a empresa permite a transferência de pontos para outros programas de fidelidade.

Os clientes do Nubank farão a transferência pelo aplicativo do banco e será imediata, além disso não há uma obrigatoriedade de quantidade mínima de pontos.

A conversão será de 4 pontos gastos no cartão Nubank para 1 milha Smiles, ou seja 1 ponto por dólar gasto. A equiparação é necessária porque os tradicionais programas de relacionamento oferecidos por bancos utilizam a cotação do dólar turismo americano para conversão em milhas, bem como o sistema da Smiles.

“Hoje os bancos tradicionais dificultam a transferência de pontos, tornando esse processo doloroso para os clientes. Ele é complexo, burocrático e pode levar até cinco dias para ser efetivado. Ao criar essa função, o Nubank vai na contramão e fica ao lado do consumidor. Mais uma vez, simplificamos para criar a melhor experiência com nosso DNA: tornamos a troca fácil, rápida e transparente”, afirma Vitor Olivier, vice-presidente de Consumo do Nubank.