Cliente Nubank poderá acumular pontos com passagens do MaxMilhas

São Paulo – O Nubank anunciou nesta terça-feira (30) que seus clientes poderão acumular pontos no programa Nubank Rewards ao comprar passagens aéreas no site MaxMilhas. O portal é especializado em compra e venda de voos emitidos por milhas.

Cada um real gasto em compras no site MaxMilhas renderá um ponto no Nubank Rewards. Além disso, a primeira compra acima de 150 reais no MaxMilhas, realizada até 28 de fevereiro, renderá 2 mil pontos extras.

O programa de recompensas do Nubank permite acumular pontos que nunca expiram e, com eles, eliminar da fatura do cartão despesas com passagens, hotéis, corridas do Uber, mensalidades da Netflix e do Spotify e compras no site da Amazon no Brasil, no iFood e na Evino.

O programa é opcional para clientes do Nubank e pode ser assinado por um plano mensal de 19 reais ou um plano anual de 190 reais.

O site MaxMilhas oferece passagens aéreas com até 50% de desconto, a partir de um sistema que conecta quem deseja vender milhas a quem busca por voos.