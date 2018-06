Cliente Nubank pode usar pontos para pagar compra no app de delivery Rappi

São Paulo – A partir desta quinta-feira (21), clientes do cartão Nubank que aderiram ao programa de recompensas Nubank Rewards podem usar os pontos para abater compras no app de delivery Rappi.

Os usuários podem descontar da fatura do cartão as compras realizadas no app, que entrega produtos diversos de supermercados e de farmácias além de restaurantes.

O cliente precisa de 130 pontos para abater um real gasto no app. No aplicativo do Nubank, aparecem todas as compras que o usuário pode abater da fatura com os pontos.

Opcional para os clientes do cartão Nubank, o programa de recompensas custa 19 reais por mês ou 190 reais por ano. O cliente acumula um ponto a cada um real gasto em compras.

Nos próximos dois meses, os novos clientes de São Paulo vão ganhar um bônus de 5 mil pontos se gastarem acima de 200 reais na primeira compra no Rappi. Os pontos não expiram e são creditados instantaneamente após cada compra.

Além do Rappi, os pontos podem ser usados para abater compras na Amazon, no iFood e em mensalidades de serviços de streaming de música e vídeo, entre outros serviços.

No site do Nubank, é possível usar uma calculadora para simular se o programa realmente vale a pena para cada cliente, com base em sua média de gastos no cartão de crédito. Para especialistas, o programa de recompensas é indicado somente para quem tem gastos altos no cartão.