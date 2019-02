Citröen C4 VTR é convocado para recall

São Paulo – A montadora Peugeot Citröen do Brasil convoca os proprietários do carro C4 VTR a entrarem em contato com uma concessionária para o agendamento de uma verificação técnica, com possível substituição, do chicote da tampa traseira. Os convocados são os modelos fabricados entre 2005 e 2007, chassis de 5Y503006 a 7Y501503.

De acordo com a montadora, o procedimento envolve a segurança dos consumidores, pois o defeito detectado pode comprometer a durabilidade ideal do componente. Depois de manipular a tampa traseira por certo tempo, os fios elétricos podem se deteriorar e, a pior das hipóteses, causar curto-circuito e principio de incêndio.

O Procon-SP alerta que o recall envolve carros comprados diretamente nas concessionárias ou pessoa física e que não há prazo final para o atendimento aos consumidores. Aqueles que encontrarem dificuldades ao longo do processo devem entrar em contato diretamente com um órgão de proteção ao consumidor.

Para informações adicionais, consumidores de todo o Brasil podem entrar em contato com a Citröen, através do telefone 0800 011 8088 ou acessar o site da montadora (www.citroen.com.br).