Chevrolet S-10 x Toyota Hilux? Veja qual carro desvaloriza menos

São Paulo – Um levantamento feito pela KBB Brasil apontou a Chevrolet S-10 desvaloriza mais do que o Toyota Hilux. Em média, as versões da S-10 desvalorizam 8,1% após o primeiro ano de uso, já a Hilux perde 5,8%.

Para fazer a comparação entre as duas picapes, a KBB analisou o comportamento dos preços de oito versões da Hilux e 10 da S-10. O conceito de desvalorização leva em consideração o preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

Ao analisar o ranking os dados apontam que o Toyota Hilux Narrow STD 4X4 2.8 MT6 4X4 mecânico é a picape menos desvalorizada entre os dois modelos, com 0,87% de desvalorização após um ano de uso. Em seguida, a versão CD SR 4X4 AT 2.8 TB 4X4 automático perde 2,67% em valor.

E em sua primeira aparição neste ranking, com índice de 4,92%, a Chevrolet S-10 CD Advantage 2.5 flex 4X2 mecânico ocupa o terceiro lugar.

Além disso, a Chevrolet apresenta três versões com as maiores desvalorizações . A versão mecânica S-10 CD LS 2.8 TDI 4×4 desvaloriza em 9,12% após um ano de uso, seguido pelo CD LTZ 2.5 flex 4×4 automático com taxa de 11,37%. Com a maior queda de valor, o S-10 CD LTZ 2.5 flex 4×2, também automático, ocupa a última posição deste ranking, com 12,75% em desvalorização. Veja abaixo: