Chevrolet Ônix ou Volkswagen Gol? Veja qual carro desvaloriza menos

São Paulo – Um estudo da KBB Brasil mostra que o Chevrolet Ônix desvaloriza, em média, mais do que o Volkswagen Gol. Enquanto o carro mais vendido do país desvaloriza, em média, 7,9% ao ano, o da alemã perde 5,4% de valor ao ano.

Os modelos foram escolhidos porque competem diretamente na categoria hatchback compacto, já que são vendidos pela mesma faixa de preço.

No estudo, foi aplicado o conceito de desvalorização, que leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

No levantamento, embora o Ônix apresente versões com menor desvalorização, os resultados são mais diversos do que as versões do Gol.

As três primeiras posições do ranking, que menos desvalorizam, são ocupadas por versões do Onix. Os hatchbacks manuais LT 1.0 8V Flex e

Activ 1.4 8V Flex depreciaram em 3,92% e 4,77%, respectivamente. Ainda no TOP 3, o automático Activ 1.4 8V Flex contou com taxa de 5,01% após o primeiro ano de uso.

Em 4º e 5º colocado, encontra-se o Gol Comfortline G6 1.6 8V IMotion Flex. O veículo com transmissão automática perde 5,12% em valor, seguido pela versão mecânica, com 5,52%. Em seguida, o Chevrolet Onix LT 1.4 8V mecânico cai 5,70% de seu valor original. Com índice próximo ao anterior, o Gol G6 Highline 1.6 8V Flex apresenta a porcentagem de 5,84%.

O câmbio automatizado possui tendência à maior desvalorização, na maioria das versões, comportamento que pode ser visto na 11º posição com o Highline 1.6 e a taxa de 6,32%.

O Gol G6 Trendline 1.6 8V Flex mecânico, em 8º lugar, mostra queda de 6,01%, seguido pela dobradinha do Chevrolet Onix. A versão Joy 1.0 8V Flex manual desvaloriza um pouco mais que o anterior, com 6,07%. Já a LTZ 1.4 8V Flex também manual perde em valor 6,27%.

Os carros da norte-americana se comportam curiosamente em relação a transmissão, assim como o concorrente. Na lista, há casos em que mesmas versões, com câmbios diferentes, desvalorizam. Porém, aquelas que são automáticas contam com maior taxa de desvalorização do que as mecânicas.

Como a Volkswagen alterou a estrutura de versões para a linha de ano/modelo 2019 do Gol, as versões 0 km atuais não foram incluídas no estudo, pois ainda não há histórico suficiente para analisarmos a taxa de desvalorização. Portanto, o limite para a participação do Volkswagen Gol neste levantamento foram as versões com anos/modelos 2018.

Confira abaixo a relação das versões do Chevrolet Ônix e Volkswagen Gol que menos desvalorizam: