Casas de câmbio e agências de viagem fazem promoção de dólar

São Paulo – A alta do dólar tem assustado quem tem viagem marcada para o exterior. Nesta quarta-feira (9), a moeda norte-americana bateu 3,60 reais, o maior nível em dois anos. Casas de câmbio e agências de viagem aproveitam o momento para oferecer promoções a consumidores.

Até o fim do ano, especialistas esperam alta volatilidade na taxa de câmbio, influenciada, principalmente, pelo aumento de juros nos Estados Unidos, pela queda de juros no Brasil e pelas eleições em outubro.

Mais do que nunca, vale a recomendação de comprar a moeda aos poucos, para garantir uma cotação média e diminuir prejuízos com eventuais oscilações. O ideal é comprar um pouco de dólar ou outra moeda estrangeira a cada semana, até a data da viagem.

A seguir, confira algumas promoções oferecidas por corretoras de câmbio e agências de viagem nesta semana:

CVC

A operadora de turismo CVC vende hospedagens em países da América do Sul, da América do Norte e do Caribe com dólar reduzido, cotado a 3,43 reais.

Experimento Intercâmbio Cultural

A empresa do grupo CVC especializada em intercâmbios vende cursos de idiomas nos Estados Unidos por uma cotação 3% mais em conta do que a cotação do dólar turismo do dia. Nesta quarta, os cursos são cotados com dólar a 3,49 reais em vez de 3,60 reais. A promoção é válida só até esta quarta.

BeeCâmbio

Quem comprar dólar ou euro no site da BeeCâmbio nesta quarta ou na próxima quinta (10) receberá desconto de 25% a 35% no spread, diferença entre a cotação comercial e a cotação turismo, conforme a região.

Em São Paulo, na tarde desta quarta, o dólar é cotado a 3,72 reais. O desconto vale para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba. A entrega será realizada em até três dias úteis.

Meu Câmbio

A Meu Câmbio oferece desconto equivalente a 13% do IOF para moedas em espécie. Em uma compra de 3 mil dólares em São Paulo, por exemplo, os clientes economizariam 15,16 reais, o equivalente a 13% do IOF. Na tarde desta quarta, o dólar é cotado a 3,70 reais.

Para aproveitar a promoção, o cliente deve se cadastrar no site da corretora e inserir o código promocional #feriasmeucambio Cada cliente poderá realizar até três operações aproveitando o desconto, não cumulativo com outras promoções, até o fim de maio.

Abrão Filho Câmbio e Capitais

E empresa realiza promoção somente para remessas de moeda estrangeira para o exterior acima de 30 mil dólares. A Abrão Filho Câmbio e Capitais oferece desconto de 30% no spread, diferença entre a cotação comercial e a cotação turismo, e isenta despesas de contrato de câmbio e de ordem de pagamento.

Como economizar na compra de moeda

Para diminuir prejuízos com a alta do dólar, além de comprar moeda aos poucos, o caminho é pesquisar.

A pesquisa pode ser feita inicialmente no site do Banco Central, com a ferramenta Ranking do VET, que mostra as corretoras de câmbio que praticam o menor Valor Efetivo Total (VET). O VET é uma taxa que inclui, além do custo da moeda estrangeira, todas as tarifas e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que incidem na conversão.

Contudo, os valores praticados pelas corretoras hoje podem ser diferentes daqueles praticados no mês de referência da pesquisa. Assim, o ranking deve ser utilizado apenas como uma sinalização de quais casas de câmbio podem cobrar as menores taxas.

Para chegar a uma conclusão mais precisa, é recomendável pesquisar os custos que as corretoras oferecem no dia em que será feita a conversão. Sites comparadores de câmbio como o Melhor Câmbio ajudam a encontrar as melhores cotações.