Casar no exterior pode sair mais barato do que no Brasil

São Paulo – É comum que noivos que estão sonhando com o dia do “sim” ouçam, como conselho, que desistam da festa de casamento e façam, no lugar, uma bela viagem. Um dos principais motivos para essa troca são os preços, reconhecidamente altos, para se organizar uma cerimônia no país.

Mas, para quem não abre mão do protocolo, é possível unir festa e viagem de lua de mel ao optar por casar no exterior. E o melhor: gastando menos do que se gastaria no Brasil.

De acordo com agências de viagens especializadas no chamado “destination wedding“, em cidades do Caribe, como Cancún e Punta Cana, a cerimônia pode sair por a partir de 300 dólares em grandes hotéis pé-na-areia. Ou seja, menos de mil reais levando em consideração a atual coração do dólar, a 3,2 reais.

Em outras cidades caribenhas, como Jamaica e Aruba, os preços costumam ser mais salgados, conta Maristela Gomez, da Cinqtour. “Nesses locais, as cerimônias partem de 4,5 mil dólares”.

O preço de 300 dólares inclui apenas itens necessários à cerimônia para cerca de 30 pessoas, como local, estrutura decorada com flores, altar com arranjo, celebrante, cadeiras, buquê, lapela para o noivo, bolo de um andar, champanhe, site, coordenador da celebração, música digital e reserva em restaurante nas dependências do hotel, em local compartilhado, explica Jacqueline Dallal Mikahil, proprietária da Be Happy Viagens.

Caso o casal também queira uma festa, o preço, naturalmente, aumenta, partindo de 3,5 mil dólares, diz Diana Parigot de Souza, planejadora da Welcome Wedding. “Considerando a cotação atual do dólar a 3,2 reais, a festa e cerimônia sairiam por cerca de 12 mil reais. Geralmente, o casamento no Caribe equivale à metade do preço que se pagaria por um nos mesmos moldes no Brasil. Ou seja, por aqui, se gastaria, em média, cerca de 22 mil”. Quem consegue pagar menos por um casamento no país não sentirá tanta diferença de preço, mas ainda assim, o pacote pode representar uma boa economia.

Preocupado com uma cerimônia sem personalidade? Não necessariamente precisa ser assim, diz Maristela Gomez da Cinqtours. Os hotéis costumam oferecer opções de decoração que podem ser modificadas ao gosto do casal, dentro, naturalmente, de um limite. “O casal pode contratar flores, mobiliário e pista de dança do seu gosto”.

A modalidade não exige muito planejamento como o casamento no Brasil, mas Jacqueline faz uma ressalva. “Para noivas que gostam de controlar cada detalhe da festa ou ansiosas por respostas rápidas da organização, a modalidade pode ser uma tortura. O casamento no exterior exige desapego”.

Quem dispensa compartilhar a cerimônia com pessoas mais próximas, mas quer algo simbólico para marcar a união, pode realizar casamentos privativos, apenas para o casal. Neste caso, o custo acaba sendo o da cerimônia básica: a partir de 1 mil reais, mas pode incluir uma série de itens personalizados e jantar privativo, que vão sendo adicionados ao preço.

Entre os dois destinos no Caribe, Maristela aponta que Cancún tem uma estrutura turística mais diversificada, que agrada a diversos perfis de convidados, enquanto Punta Cana é mais pacata e não oferece muitas opções de atividades.

É recomendável, nesses destinos, evitar a temporada de furacões, que podem acabar com a festa. “Recomendamos o período de novembro a junho. É melhor se prevenir e não se encantar com os preços baixos fora desse período”, diz Jacqueline.

Outros custos e benefícios

É necessário ponderar os custos da viagem na conta. Para o Caribe, em geral, se gasta de 5 mil reais a 6 mil reais com passagem e hospedagem por uma semana, por pessoa. Mas, para os noivos que já gastariam isso de qualquer maneira na lua de mel, a cerimônia tem um bom custo benefício.

Ao fazer a conta, o casal deve considerar que pode ter benefícios conforme o número de convidados que confirmem sua presença na festa e se hospedem no hotel escolhido para a celebração. “Caso um determinado número de apartamentos sejam ocupados pelos convidados, os noivos podem ganhar hospedagem gratuita ou horas adicionais de festa”, conta Diana.

No pacote oferecido pela Be Happy Viagens, Se cinco a nove quartos forem ocupados por convidados durante três noites o casal tem direito a um coquetel privado por uma hora. Já dez a 19 quartos ocupados pelo mesmo período dão direito a um evento privado por duas horas, que pode ser um coquetel ou jantar. Caso os convidados ocupem de 20 a 24 quartos por três noites, os noivos ganham um evento privado por três horas.

Como os convidados terão de se hospedar no hotel da cerimônia por pelo menos três noites e já terão os custos com a viagem, é aconselhável buscar um hotel no qual as diárias caibam no bolso dos familiares e amigos, diz Diana. “É possível encontrar opções que partem de 200 dólares por dia para um casal. É um preço semelhante ao de resorts do Nordeste, que têm sistema all inclusive“.

Crise aumentou demanda

A procura pela modalidade, segundo Jacqueline, aumentou nos últimos dois anos porque o tamanho dos casamentos diminuíram. “Ninguém quer mais fazer um casamento espetáculo. Preferem fazer uma cerimônia para pessoas mais próximas. O casamento no exterior segue esse conceito”.

Maristela, da Cinqtours, complementa. “Em anos de crise, o orçamento para a festa ficou mais restrito”. Nesse cenário, muitas pessoas passaram a não ver benefício em gastar rios de dinheiro por apenas algumas horas de festa, diz Diana. “Casar durante uma viagem de lua de mel permite estender a festa por dias. O casal pode promover uma despedida de solteiro dos noivos, organizando uma balada, fazer uma festa de boas-vindas em um barco, entre outras atividades. Dessa forma, podem compartilhar mais o momento com pessoas queridas”.

Como os brasileiros buscam, em geral, fazer uma grande viagem pelo menos uma vez por ano, as cerimônias lá fora acabam empolgando, diz Maristela. “Conseguimos organizar, em média, cerimônias para 40 pessoas”.

Outros destinos

Para quem sonha em se casar na Europa, em locais como a Toscana, na Itália, e Porto, em Portugal, não há uma economia tão clara porque, assim como no Brasil, nesses locais é necessário contratar tudo de forma separada: bufê, salão e local para a cerimônia. “Não há pacotes pré-formatados como os oferecidos por hotéis do Caribe. E, com o euro cotado a 4,2 reais, o preço pode ficar bem semelhante”, diz Jacqueline, da Be Happy. A mesma regra vale para casamentos em vinícolas de Mendoza, na Argentina, ou do Chile.

A diferença, nesses destinos, é o custo-benefício, diz Maristela, da Cinqtours. “Nesses locais, as bebidas e comidas são geralmente mais sofisticadas por um custo inferior ao do Brasil. Ou seja, é possível ter um casamento com itens de melhor qualidade por preço que se equipara ao do Brasil”. Ela lembra que, nesses locais, é natural que se gaste menos também com decoração. “Quem precisa de itens decorativos em um castelo em estilo rococó na França?”.

Quem cogita se casar em um lugar paradisíaco dentro do Brasil também pode se deparar com preços altos. “No Nordeste, os hotéis geralmente não têm estrutura e pacotes pré-formatados para a cerimônia. Em locais como Trancoso, na Bahia, por exemplo, será necessário trazer mão de obra e mobiliário de Porto Seguro, tudo customizado. Ou seja, além de pagar o mesmo valor que se pagaria em São Paulo pela montagem do evento, o casal ainda terá um custo extra com logística”, diz Diana.

Veja abaixo algumas opções de pacotes oferecidos pelas agências:

Welcome Wedding

Caribe

Preço: US$ 300

Inclui:

– local para cerimônia;

– celebrante para cerimônia simbólica;

– estrutura para cerimônia;

– mesa de cerimônia com arranjo floral;

– buquê da Noiva;

– flor de lapela do Noivo;

– bolo de casamento para até 32 pessoas;

– 32 cadeiras brancas para os convidados;

– sistema de som para a cerimônia;

– gerente de eventos para assessorar na cerimônia;

– jantar em restaurante do hotel.

Preço: US$ 3.599

Inclui

– local para a cerimônia;

– estrutura para cerimônia;

– traje dos noivos passado a ferro;

– buquê da Noiva;

– flor de lapela do Noivo;

– duas Pulseiras de flores e duas flores de lapela para padrinhos;

– Cabelo e maquiagem para um membro do casal no dia da cerimônia;

– Decoração da cerimônia com 20 cadeiras com capas brancas, mesa do cerimonial e passadeira;

– Bolo de casamento e espumante para o brinde para até 20 pessoas;

– Coquetel privativo com aperitivos e bebidas, com uma hora de duração para até 20 pessoas;

– Recepção com jantar privativo e serviço de bar internacional, com três horas para até 20 pessoas;

– arranjo floral para a mesa dos noivos;

– Trio de Mariachis para o coquetel;

– 50 fotos coloridas tiradas durante a cerimônia e álbum de casamento;

– Vídeo editado da cerimônia com duração de até 30 minutos;

– Arrumação especial do apartamento para a noite de núpcias;

– 15% de desconto nos tratamentos do SPA;

– Amenities de lua de mel no apartamento dos noivos;

– Par de taça de champanhe;

– Saída tardia do apartamento (se disponível);

– Arrumação especial do quarto para noite de núpcias, com chocolates e frutas;

– Tratamento de casal do Spa para escolher.

Preço: US$ 7.500

Inclui:

– Festa de boas vindas privativa, um dia antes do casamento para até 50 pessoas, com duração de uma hora;

– Jantar privativo para padrinhos, um ou dois dias antes do casamento, para até 20 pessoas, com duração de duas horas;

– local para a cerimônia;

– estrutura para cerimônia;

– traje dos noivos passado a ferro;

– Gazebo de casamento decorado com tecidos;

– buquê da noiva;

– flor de lapela do noivo;

– sistema de som para a cerimônia;

– Decoração da cerimônia com 20 cadeiras com capas brancas, mesa do cerimonial e passadeira;

– Bolo de casamento e espumante para o brinde para até 50 pessoas;

– Recepção com jantar privativo e serviço de bar internacional, com três horas de duração para até 50 pessoas;

– Mesa dos noivos decorada para o jantar;

– arranjo floral para a mesa dos noivos;

– Arrumação especial do apartamento para a noite de núpcias;

– 15% de desconto nos tratamentos do SPA;

– Amenities de lua de mel no apartamento dos noivos;

– Saída tardia do apartamento (se disponível);

– Arrumação especial do quarto para noite de núpcias, com chocolates e frutas;

– Tratamento de casal do Spa para escolher.

Europa

Preço: a partir de 29.999 euros

Inclui:

– Uso exclusivo do hotel por três noites;

– festa de boas vindas para 30 pessoas na noite anterior ao casamento;

– festa na piscina no dia seguinte ao casamento, para até 30 pessoas;

– local para a cerimônia;

– estrutura para cerimônia;

– equipe de cerimonial para assessorar os eventos;

– buquê da Noiva;

– flor de lapela do Noivo;

– sistema de som para a cerimônia;

– Bolo de casamento e espumante para o brinde para até 30 pessoas;

– Recepção com jantar privativo e harmonizado com vinhos para até 30 pessoas;

– Mesa dos noivos decorada para o jantar;

– arranjo floral para a mesa dos noivos;

– Arrumação especial do apartamento para a noite de núpcias;

– Sistema de som para cerimônia e jantar.

Be Happy

Caribe

Preço: US$ 300

Inclui:

– Lugar para a Cerimônia

– Estrutura branca para a cerimônia decorada com flores

– Altar para a cerimônia com arranjo de flores

– Celebrante

– 32 cadeiras brancas

– Buquê da noiva

– Lapela para noivo

– Bolo de casamento de 1 andar para 32 pessoas

– Champanhe para 32 pessoas durante a cerimônia

– Site para o casamento

– Sistema de CD disponível para a cerimonia

– Coordenador de Casamento

– Local reservado no restaurante para 32 pessoas e jantar convencional, servido aos hóspedes.