Cartões múltiplos do Bradesco agora fazem pagamento por aproximação

São Paulo – Seguindo a tendência de fintechs, o Bradesco anunciou, nesta sexta-feira (13), que os cartões de débito e múltiplos (que unem as funções débito e crédito) da bandeira Visa agora podem ser embarcados nas carteiras digitais Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Para utilizar o serviço, o cliente precisa de um celular ou dispositivo móvel com tecnologia de pagamento por aproximação (NFC na sigla em inglês). A adesão pode ser feita por meio do do app Bradesco ou nos aplicativos das próprias carteiras.

As carteiras digitais podem ser utilizadas em compras em lojas físicas, aproximando o celular da maquininha de cartão, e em sites credenciados. Não há incidência de taxas para usar esse meio de pagamento.