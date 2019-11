Carteira digital deve levar o comércio via celular a US$ 17 bi no país

São Paulo – O celular é uma máquina de vendas que não deve parar de crescer tão cedo. A expectativa é que, em 2022, o comércio realizado por meio de dispositivos móveis alcance 17 bilhões de dólares no Brasil. O montante representa quase a metade do que será vendido pela internet naquele mesmo ano.

Para efeito de comparação, em 2018, as compras feitas por meio dos celulares chegaram a 5 bilhões de dólares, o equivalente a um quarto dos 19 bilhões de dólares do comércio eletrônico, de acordo com a pesquisa Retail Global Payments Report produzido pela empresa de tecnologia financeira FIS e obtida com exclusividade por EXAME.

O motor desse crescimento deve ser as carteiras digitais. Em todo o mundo, as “digital wallets” foram utilizadas em 37% de todas as transações de comércio eletrônico em 2018, enquanto, no Brasil, responderam por apenas 10% dos pagamentos online e 1% nas compras físicas. Por aqui, o dinheiro ainda tem muita força: é o meio de pagamento mais utilizado nos estabelecimentos comerciais (53%). “Vai diminuir muito o uso de dinheiro na América Latina, como aconteceu com o boleto que passou de 25% há uns anos para 18% de agora. Mas não vai desaparecer. É uma questão cultural”, explica Juan D’Antiochia, diretor da Worldpay by FIS.

Para o executivo, vai haver uma consolidação do setor por uma questão simples: custos. “É preciso ter escala para reduzir custos e vamos ver fusões e aquisições no setor de meios de pagamento”, diz.