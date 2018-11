Carros têm descontos de até R$ 10 mil no mês da Black Friday

São Paulo – Montadoras como Ford e Peugeot, além da plataforma de seminovos Volanty, oferecem descontos de até 10 mil reais na compra de veículos, pegando a onda da Black Friday, evento que reúne ofertas do varejo e setor de serviços e será realizada na sexta-feira (23).

Além de descontos de até 10 mil reais na compra de modelos New Fiesta e Focus, a Ford oferece bônus de até 12 mil reais na valorização do carro usado na troca por um novo na compra do Fusion e Ranger.

O desconto máximo é registrado na compra do Focus Fastback 2.0, que sai de R$ 84.990 por R$ 74.990. O New Fiesta Hatch SE 1.6 é vendido por R$ 48.990, um desconto de 7 mil reais, enquanto o Focus SE 1.6 tem preço reduzido para R$ 67.790, um desconto de 9 mil reais.

O Fusion Titanium 2.0 AWD é vendido por R$ 149.900 e, assim como os demais modelos do sedã, conta com bônus de 12 mil reais na compra com veículo usado. A Ranger Limited 3.2 4×4 Automática sai por R$ 182.990, com o mesmo valor de bônus no veículo usado.

Já na compra dos modelos Ka e EcoSport é possível obter financiamento com taxa zero em 36 meses

A campanha Black Friday da Ford vai durar até o final do mês, em toda a rede de concessionárias da marca.

Na Peugeot, as seis versões do hatch compacto 208 têm descontos de 3 mil reais, enquanto as cinco do utilitário esportivo compacto 2008 têm descontos de até 4 mil reais.

Na família 208, o modelo de entrada, Active Mecânico, está saindo a partir de R$ 52.990,00. As versões Active Pack Mecânica e Allure estão sendo oferecidas com preços a partir de R$ 55.990,00 e R$ 60.590,00, respectivamente. Já o Active Pack Automático, o Griffe e o GT são vendidos por R$ 63.490,00; R$ 71.490,00 e R$ 84.290,00.

Na família 2008, a versão de entrada, Allure Mecânico, sai a partir de R$ 71.990,00, enquanto a versão automática, Allure AT está sendo vendida por R$ 78.490,00. Já Griffe, Crosway e Griffe THP estão saindo a partir de R$ 83.990,00; R$ 86.490,00; e R$ 87.990,00, respectivamente.

As promoções valem para financiamentos nos quais 60% do valor dos carros seja pago à vista e o restante em até 30 parcelas com taxa 0. A Black Friday da montadora vai até o dia 23.

Na plataforma Volanty, que conecta vendedores e compradores de seminovos, todos os veículos à venda estarão com descontos de até 10% no seu valor.

A plataforma também fará um sorteio de um seguro de um ano ao final da campanha. E na compra de um carro, o cliente também poderá ganhar prêmios, como lavagem do automóvel e um tanque cheio, sorteados no momento da compra.