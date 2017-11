Carros têm desconto de até R$ 25 mil no mês da Black Friday

São Paulo – Montadoras como GM Chevrolet, Renault, Ford e Volkswagen participam do mês da Black Friday oferecendo descontos de até 25 mil reais na compra de carros.

O desconto máximo é oferecido pela Volkswagen na compra do modelo Tiguan 1.4 TSI 2017, cujo preço de tabela é de 141,3 mil reais, sairá por 115,9 mil. Ou seja, um desconto porcentual de cerca de 20%.

Além de preços mais baixos, as empresas oferecem outras facilidades, como financiamento com taxa zero, sem entrada e parcelado em até 30 meses, além de acessórios e IPVA grátis.

Veja abaixo as ofertas de cada montadora. Algumas promoções terminam neste domingo (26), outras na segunda-feira (27) e no dia 30.

GM Chevrolet

Na montadora, haverá uma única oferta que é comum para todas as regiões e concessionárias, que é o desconto de 10 mil reais na S10 High Country.

As outras ofertas terão variação por concessionária e podem ser conferidas no site da montadora ou nas próprias concessionárias.

Os carros participantes das promoções são: Onix, Prisma, Cobalt, Spin, Cruze, Cruze Sport6 e Tracker.

As ofertas são válidas apenas para pagamento à vista e os descontos se encerram nesse domingo.

Renault

As concessionárias da montadora oferecem descontos de 2 mil reais e acessórios grátis na compra dos modelos Sandero, Duster, Captur, Oroch, Fluence e Kangoo com chassis específicos.

No site, os interessados encontram produtos participantes da Black Friday identificados com o selo, mas é necessário visitar a loja para ter acesso à promoção.

As ofertas da Renault valem até esse domingo ou enquanto durarem os estoques.

Ford

Até o dia 30 a montadora oferece descontos de até 10 mil reais em modelos em relação ao preço de tabela.

As ofertas valem para os modelos New Fiesta, Focus, Focus Fastback e Fusion.

O preço do modelo Focus Titanium 2.0 AT, por exemplo, sai por a partir de 90,9 mil reais à vista ou com entrada de 54,5 mil reais.

A montadora também oferece financiamento com entrada e taxa zero em até 30 meses, com o pagamento da primeira parcela só em janeiro do ano que vem.

Volkswagen

Além de descontos de até 25 mil reais em toda a sua linha nacional.

As ofertas são válidas até o dia 30 e só valem para lojas físicas.

A montadora oferece ainda financiamento com taxa zera na compra de modelos completos ou entrada de 60% do valor do carro, financiamentos sem entrada e IPVA grátis.

As promoções são exclusivas para cada região do País e podem ser acessadas no site da montadora.