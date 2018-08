Carros: Os SUVs compactos que menos desvalorizam com o tempo

São Paulo — Os SUVs têm ganhado cada vez mais espaço na preferência dos brasileiros quando o assunto é carro. Mas como esse tipo de carro não cabe em todos os bolsos, as opções de utilitários esportivos compactos se destacam.

De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores), os SUVs já correspondem a 25,2% de todos os carros novos emplacados no país. Mas, além do conforto e do design, também é importante se informar sobre a desvalorização média do modelo antes de comprá-lo.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou quais as versões que menos desvalorizam do segmento de SUVs compactos vendidos no país. Foram selecionadas as versões de cada um dos modelos oferecidos hoje no mercado brasileiro.

O SUV compacto que menos desvaloriza é a Chevrolet Tracker LT 1.4 Automática, com desvalorização de 1,79% no primeiro ano de uso (2018). Vale ressaltar que quanto mais velho fica o carro, maior é o índice de desvalorização. No caso da versão da Tracker, por exemplo, a desvalorização no segundo ano de uso já sobe para 9,52%.

Veja abaixo os SUVs compactos que menos desvalorizam ao longo do tempo, segundo levantamento da KBB Brasil.