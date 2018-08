Carros: Os hatches médios que menos desvalorizam com o tempo

São Paulo — Cada vez menos populares, os hatches médios estão perdendo espaço na preferência dos motoristas para outras categorias, como os SUVs compactos. Ainda assim, existem opções com bom custo-benefício e baixo índice de desvalorização.

Os hatches médios são geralmente procurados por consumidores que buscam por veículos mais dinâmicos e esportivos, sem dispensar o conforto e sofisticação dos sedãs.

Em vez de comprar um popular bem equipado, ou algum modelo compacto cheio de acessórios, eles podem, com o mesmo valor, comprar um hatch médio com os mesmos equipamentos, mas com maior espaço interno e mais conforto.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as versões de hatches médios que menos desvalorizam ao longo dos anos. Foram analisadas versões zero-quilômetro de marcas mais acessíveis e marcas premium, com desvalorização no primeiro e segundo ano de uso.

A análise se baseia não somente no modelo do veículo, mas sim em sua versão que apresenta menor desvalorização. O levantamento não levou em consideração o BMW 125i M SPORT GP 2.0 16V TB 224CV GAS 4P, pois o veículo só possui versões 2019.

Veja abaixo os hatches médios que menos desvalorizam ao longo do ano, segundo a KBB Brasil.