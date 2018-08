Carros: Os hatches compactos que menos desvalorizam com o tempo

São Paulo — Os hatches compactos já representam 27% das vendas de carros novos no país, segundo a Fenabrave (Federação Nacional de

Distribuição de Veículos). Eles têm um design automotivo que consiste num compartimento de passageiros com porta-malas integrado —diferente dos sedãs.

Com modelos bastante conhecidos, como o Ford Ka e Fiat Palio, por exemplo, os hatches compactos fazem sucesso por sua versatilidade, pelo custo-benefício e economia que eles proporcionam aos seus usuários.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou quais as versões de hatches compactos que menos desvalorizam ao longo dos anos. O levantamento exclui veículos de marcas premium.

O Nissan March SL 1.6 16V CVT, por exemplo, desvaloriza 3,1% no primeiro ano de uso e 13,6% no segundo. Já o modelo de hatch compacto que mais perde valor ao longo do tempo é o Fiat Mobi Way 1.0 8V, com taxa de desvalorização de 14% no primeiro ano e 19,1% no segundo ano de uso.

Veja abaixo a lista completa