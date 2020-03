Carros com o mesmo preço (ou mais baratos) que o Chevrolet Onix Plus

São Paulo — O Chevrolet Onix Plus 2020 foi lançado em setembro do ano passado e, um mês após o seu lançamento, se tornou líder de vendas entre os veículos da categoria sedã. Para quem está em dúvida se deve ou não comprar o carro, um estudo da KBB Brasil apontou quais automóveis podem ser adquiridos por um valor igual ou mais barato que o da nova versão do Onix (R$ 66.290).

Segundo o estudo, o hatchback Volkswagen Polo Comfortline 200 1.0 12V TSI AT6 é o carro de menor valor, com 4% em queda. Em seguida e ofertado por um preço aproximado, o SUV médio JAC T40 1.5 16V MT Jetflex é avaliado por R$ 61.502 e desvaloriza em 5%.

Em relação a desvalorização, existem duas maneiras para calcular a perda de valor de um carro: a desvalorização e a depreciação. No primeiro caso, é considerado a comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

Já na depreciação usa o valor do veículo 0 Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre considerando o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil. No estudo, a KBB considera o estudo o conceito de desvalorização.

Confira o levantamento completo: