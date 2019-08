Carros: 10 SUVs que menos desvalorizaram no semestre

São Paulo – O Peugeot 5008 foi o SUV que menos desvalorizou no primeiro semestre deste ano. Em seis meses, a depreciação do carro foi de 0,59%. Em janeiro, a versão Griffe 1.6 era vendida por R$ 157.490,00, enquanto em junho, o mesmo modelo usado era vendido por R$ 156.566,00. Os dados foram divulgados pela KBB a pedido do site EXAME.

Quem também aparece na lista dos carros que menos desvalorizaram no período é SW4, da Toyota. Em janeiro, a versão SRX 4×4 2.8 turbo com cinco lugares 0 quilômetro era vendido por R$ 236.900,00. Já em junho, um modelo usado era vendido por R$ 233.746,00, uma desvalorização de 1,33%. A versão com 7 lugares também está no ranking, com uma depreciação de 1,85%.

Aparecem ainda na lista o XC60 e XC40 da Volvo, o Eclipse Cross da Mitsubishi e o Tracker, da Chevrolet. Confira a tabela abaixo: