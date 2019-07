Carro importado ou nacional? Veja as versões que menos se depreciam

São Paulo — Geralmente quando você vai comprar um carro você considera uma série de fatores, como preço, autonomia, valor do seguro, adicionais, design etc. Um dos principais pontos que você deve se atentar é para o nível de depreciação ao longo do tempo — e a versão, nacional ou importada, pode fazer toda a diferença.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil comparou a perda de valor das versões nacionais e importadas de 7 modelos produzidos no Brasil e no exterior.

O levantamento mostra que, dos 7 modelos analisados, seis modelos importados têm depreciação menor do que as versões nacionais — Audi A3, Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Classe C, Mini Countryman, Mercedes-Benz GLA, Land Rover Range Rover Evoque —, enquanto um têm maior perda de valor na versão importada: a BMW Série 3.

Confira abaixo o comparativo de depreciação das versões nacionais e importadas, segundo a KBB.