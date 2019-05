Carro básico ou topo de linha? Veja as versões que menos se depreciam

São Paulo — Geralmente quando você vai comprar um carro você considera uma série de fatores, como preço, autonomia, valor do seguro, adicionais, design etc. Um dos principais pontos que você deve se atentar é para o nível de depreciação ao longo do tempo — e a versão, completa ou básica, pode fazer toda a diferença.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil comparou a perda de valor das versões básicas e topo de linha dos 10 modelos mais vendidos em abril, de acordo com Fenabrave, entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2019.

O levantamento mostra que, dos 10 modelos analisados, metade conta com maior depreciação nas versões básicas — Chevrolet Onix, Ford Ka, Volkswagen Polo, Jeep Renegade e Fiat Argo —, enquanto os demais têm maior perda de valor nas opções topo de linha, no caso do Hyundai HB20, Volkswagen Gol, Fiat Mobi, Chevrolet Prisma, Renault Kwid.

Confira abaixo o comparativo de depreciação das versões de entrada e topo de linha, segundo a KBB.