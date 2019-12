Carne ficou cara? Comprar peixe está até 6% mais barato

São Paulo – Uma crise na produção de carnes suínas seguida por um pico de procura pelas carnes brasileiras na China fez o preço da carne bovina disparar nos últimos meses no Brasil. Só em dezembro, a alta no preço médio é de 17% em apenas um mês, considerado o IPCA-15, prévia da inflação oficial para o mês levantada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em uma ano, o reajuste acumulado é de 25%.

Nem tudo está perdido para quem quer ainda ter alguma proteína na mesa. Na outra ponta da prateleira, diversos pescados vieram tendo quedas de preços desde o início do ano, e chegam ao fim de 2019 mais baratos do que em 2018.

Em um ano, dez dos 18 tipos de pescados verificados pelo IBGE chegaram a dezembro com queda nos preços. É o caso anchova, que está 5,9% mais barata que no final de 2018, do cação (-4%) e da merluza (-3,4%).

As maiores quedas do período, entre todas as proteínas (que considera ainda frangos e suínos), aconteceram com os peixes dourada (-6,6%) e vermelho (5,9%). Outros pescados como tilápia, salmão e camarão, por outro lado, ficaram mais caros, com altas em 12 meses de 5%, 7% e 11%, respectivamente, ainda de acordo com o IPCA-15.

Na média, os pescados encerram o ano com alta de 0,56%, bastante abaixo da inflação geral (3,9%) e muita mais fraca que o avanço de 25% no preço das carnes.

No mesmo período, a carne de porco teve alta média de 19,8%, o frango subiu 9,5% e os ovos ficaram 10% mais caros.

O IPCA-15 verificou as variações de preço até o dia 11 de dezembro. A inflação fechada de dezembro ainda não foi divulgada pelo IBGE.

Veja a variação no preço dos pescados em 12 meses, pelo IPCA-15:

Tipo Variação (em %) DOURADA -6,60 VERMELHO -5,91 ANCHOVA -5,20 PESCADA -4,04 CAÇÃO -4,03 TUCUNARÉ -3,57 MERLUZA -3,41 CORVINA -2,63 CARANGUEJO -1,08 PEIXE -0,10 SARDINHA 3,77 CASTANHA 4,70 TILÁPIA 5,44 SALMÃO 7,03 SERRA 8,94 CAVALINHA 9,67 CAMARÃO 9,72 CAVALA 11,28 MÉDIA 0,56

Veja a variação das carnes vermelhas, também em 12 meses: