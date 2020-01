Caminhão do Serasa volta a circular e ajuda limpar nome dos consumidores

São Paulo – Os brasileiros que iniciaram 2020 com o nome sujo terão mais uma oportunidade de renegociarem suas dívidas. O caminhão itinerante do Serasa Consumidor circulará entre está segunda-feira (13) até novembro. Durante o ano, serão 40 cidades visitadas em todo o país.

A primeira parada do caminhão acontece na capital paulista entre os dias 13 e 18 de janeiro, na Praça do Patriarca, localizada no centro da cidade. O horário de funcionamento será das 8h às 18h.

O caminhão também passará por Mogi das Cruzes, Osasco, Sorocaba, Diadema, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Blumenau, Itaja, Maringá, Dourados, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Uberlândia, Brasília. Palmas, Imperatriz, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Maracanaú, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Arapiraca, Aracaju, Feira de Santana, Salvador, Camaçari, Itabuna, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias e São Carlos.

Além das renegociações de dívidas atrasadas com as 46 empresas parceiras do Serasa, os consumidores conseguem realizar consulta de CPF; conhecer e entender a pontuação de crédito com o Serasa Score, simular e/ou contratar empréstimos no comparador de crédito online Serasa eCred.