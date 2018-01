Caixa vende imóveis próprios com desconto até sexta-feira

A Caixa realiza até sexta-feira (26) a 1ª Semana de Imóveis Próprios. O evento acontece em 16 estados e vai vender cerca de 16 mil imóveis usados, entre casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos, com desconto.

Os imóveis podem ser consultados pelo site ou diretamente nas agências do banco em todo Brasil. São 10,3 mil casas, 4 mil apartamentos, 350 salas comerciais e 1,6 mil terrenos com preços abaixo do valor de mercado, segundo informações do próprio banco.

O evento reúne condições especiais tanto para investidores do ramo imobiliário e clientes do banco.

Os imóveis podem ser adquiridos de quatro formas: leilão, licitação fechada, licitação aberta ou venda direta. Todas as unidades já possuem garantia da documentação regular e contas de condomínio e IPTU quitadas até a data da compra.

Assim que os imóveis são devolvidos à Caixa, como previsto em lei pela garantia de alienação fiduciária, são realizados até dois leilões. O primeiro leilão é realizado 30 dias após a devolução do imóvel. Caso o imóvel não receba lance no primeiro leilão, após 15 dias é realizado o segundo leilão.

​Se o imóvel não for vendido no primeiro e segundo leilão, ele é oferecido nas outras três modalidades de venda.

Nessa semana, a Caixa oferece também o financiamento dos imóveis, com a alternativa de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras do fundo.

Veja o que é necessário para adquirir imóveis em cada modalidade: