Caixa vai anunciar redução de juros do crédito imobiliário

São Paulo — A Caixa Econômica Federal vai anunciar na quarta-feira (29) uma redução da taxas de juros para o crédito imobiliário com recursos da poupança.

A medida valerá para contratos de financiamento de imóveis atualizados pela taxa referencial (TR), segundo convocação de entrevista coletiva enviada à imprensa nesta terça-feira.

O detalhamento da decisão será feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, horas antes do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciar uma decisão para a taxa básica de juros do país, hoje em 5,5% ao ano. A previsão ampla do mercado é de um corte de 0,5 ponto percentual.

Maior concessora de financiamento imobiliário do país, a Caixa já anunciou cortes na taxa cobrada para novos financiamentos ao longo de 2019, na esteira dos cortes da Selic para mínimas históricas e do aumento da concorrência entre os grandes bancos para oferecer taxas cada vez menores.