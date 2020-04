Caixa tem 32,2 milhões de cadastros finalizados para auxílio emergencial

Da redação, com Estadão Conteúdo

A Caixa Econômica Federal finalizou o cadastro de 32,2 milhões de pessoas que pediram auxílio emergencial de R$ 600,00 concedido pelo governo federal durante a crise da covid-19.

Dos pedidos encaminhados para a Caixa, 40,1% foram para recebimento por meio da poupança digital. A Caixa diz ainda ter recebido 272 milhões de visitas ao site e 150 milhões de SMS. Apenas nesse sábado foram 643,7 mil ligações – no acumulado, foram 9,6 milhões. O aplicativo recebeu 33,5 milhões de downloads.

A Caixa se tornou o principal instrumento na transferência de renda emergencial para os mais afetados pela crise econômica. Até esta sexta-feira, 30,7 milhões de brasileiros já foram cadastrados para receber o auxílio de 600 reais, que pode ser pago a profissionais autônomos, informais e trabalhadores em regime de trabalho intermitente inativo (veja aqui quem pode receber o benefício).

A Caixa também anunciou um pacote de 111 bilhões de reais “de dinheiro novo”, nas palavras do presidente do banco, Pedro Guimarães, para financiar hospitais Santas Casas, comprar carteiras de crédito e oferecer linhas para pequenas e médias empresas e para o setor agrícola. Além disso, o banco permitiu pausar o pagamento de até três parcelas do financiamento imobiliário.