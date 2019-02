Caixa reduz taxa de administração de mais dois fundos

Brasília – A Caixa Econômica Federal anunciou na tarde desta quinta-feira a segunda rodada de redução nas taxas de administração e na aplicação mínima inicial de fundos de investimento. O banco lançou ainda dois fundos que aceitam aplicação inicial de R$ 10 com taxas de 1,3% e 1,6% ao ano.

A taxa do CAIXA FIC Beta DI caiu de 2,00% para 1,5% ao ano. No CAIXA FIC Pleno DI, a redução foi de 1,20% para 1% ao ano. A aplicação inicial mínima dos dois produtos foi reduzida em 50%, para R$ 50 e R$ 2.500, respectivamente.

Nos fundos CAIXA FIC Ideal RF e CAIXA FIC Soberano RF, houve redução na aplicação inicial de R$ 2.000 e R$ 3.000, respectivamente, para R$ 50.

O banco estatal criou ainda o fundo CAIXA FIC Geração Jovem RF Crédito Privado LP com aplicação mínima inicial de R$ 10 e taxa de 1,3% ao ano. Outro produto novo é o CAIXA FI Ações Consumo, com aplicação inicial de R$ 10 e taxa de 1,6% ao ano.

Em nota, o vice-presidente de Ativos de Terceiros da Caixa, Marcos Vasconcelos, diz que as novas iniciativas buscam tornar os investimentos em fundos mais atrativos, em um esforço de popularização do produto, para ser referência para a nova classe média e os pequenos empresários.

Vasconcelos afirma o mesmo em relação ao novo fundo de ações. “O baixo valor da aplicação proporcionará, via fundos, o acesso ao trabalhador e empresário da nova classe média disposto a aplicar em ações.” A expectativa da Caixa é captar mais de R$ 500 milhões com estes novos fundos até o final do ano.