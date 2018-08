Caixa reduz juros do financiamento de imóveis novos e usados

São Paulo — A Caixa reduziu em até 0,5 ponto percentual as taxas de juros do financiamento imobiliário para operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A mudança começou a valer a partir desta sexta-feira (24).

As taxas mínimas passaram de 9% ao ano para 8,75% ao ano para o financiamento de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que usa recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

No Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), os juros do financiamento passaram de 10% ao ano para 9,5% ao ano.

Podem ser financiados pelo SFH os imóveis de até 950 mil reais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, e de até 800 mil reais nos demais estados.

Se o valor do imóvel for maior do que 950 mil reais nos estados de SP, RJ, MG e DF, ou maior do que 800 mil reais nos demais estados, é possível financiar através da linha SFI ou Carteira Hipotecária.

Produto Taxa mínima (antes) Taxa máxima (antes) Nova taxa mínima Nova taxa máxima Prazo mínimo (meses) Prazo máximo (meses) Imóveis novos e usados (SFH) 9,00% ao ano 10,50% ao ano 8,75% ao ano 10,25% ao ano 156 420 Aquisição do terreno e construção (SFI) / Construção em terreno próprio (SFI) 10,00% ao ano 11,50% ao ano 9,50% ao ano 11,00% ao ano 120 420

Além da redução de juros, a Caixa também ampliou o limite do financiamento de imóvel usado para pessoas físicas dos atuais 70% para 80% do valor do imóvel. Em tese, a alteração do limite exige do cliente um entrada menor na aquisição do imóvel usado, facilitando a compra da casa própria.

“Cabe à Caixa como principal agente financeiro da habitação continuar oferecendo as melhores taxas e condições para os nossos clientes, além de colaborar com a retomada de investimentos do mercado imobiliário e suas cadeias produtivas”, afirma presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza.

Taxas menores

Essa não foi a primeira vez que a Caixa cortou os juros do financiamento de imóveis em 2018. Em abril, o banco havia reduzido as taxas em até 1,25 ponto percentual para operações com recursos do SBPE.

Também no começo do ano, a Caixa já havia elevado o limite do financiamento de imóvel usado de 50% para 70% do valor do imóvel. O banco ainda retomou o financiamento de operações de interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos) com cota de até 70%.

Os financiamentos pelo SFH ou SFI são uma opção para quem não conseguiu o crédito através da linha pró-cotista, que usa recursos do FGTS e é tradicionalmente considerada a mais barata do mercado, que está suspensa pela Caixa e pelo Banco do Brasil para imóveis novos.

O Santander também oferece a linha pró-cotista, mas apenas para imóveis novos e financiados pelo banco, segundo o site EXAME apurou. O banco não comenta o assunto.