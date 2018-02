Caixa realiza leilão de imóveis com até 74% de desconto

A Zukerman Leilões realiza neste sábado, dia 3, em São Paulo, o leilão de 373 imóveis da Caixa Econômica Federal. Serão leiloadas casas, apartamentos, espaços comerciais e terrenos – ocupados e desocupados retomadas pelo banco por falta de pagamento do mutuário.

Os valores dos imóveis variam entre 55,2 mil, caso de um apartamento em São Bernardo do Campo (SP) com 79,04 metros quadrados, a 2,9 milhões, valor de um imóvel comercial com 11,1 mil metros quadrados em Mogi das Cruzes (SP).

Os descontos em relação ao preço de mercado do imóvel podem ficar até 74% abaixo da avaliação de mercado. Um exemplo é um apartamento com 139 metros quadrados em Perdizes, cujo valor de avaliação pela CEF foi de 587 mil reais, mas o lance mínimo definido pelo banco foi de 148,8 mil reais, o que corresponde a 25,36% do valor de avaliação. Contudo, o imóvel, que está desocupado, já tem 225 lances, o maior de 386 mil reais.

Todas as unidades estão localizadas no Estado de São Paulo, espalhadas pelos municípios de Arujá, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Este é o primeiro leilão dos dois que a Caixa deve fazer por lei. Nesse, os imóveis são leiloados pelo banco a valor de mercado. Caso não sejam vendidos, no segundo eles são leiloados pelo valor da dívida que resta pagar mais o valor das despesas do banco com a promoção dos leilões, diz Leonardo Takemoto, da Zukerman. “Nesse primeiro leilão, eventuais dívidas com IPTU e condomínio são quitadas pelo banco. É necessário ressaltar que a maioria dos imóveis leiloados ainda estão ocupados pelos devedores. Por isso o preço é mais baixo: para compensar gastos com uma futura ação judicial de despejo do antigo proprietário”.

Para participar do leilão, os interessados devem comparecer ao Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo, neste sábado às 10h. É possível habilitar-se para participar remotamente pela plataforma online da casa de leilões. Para isso, é necessário realizar um cadastro.

Leilão de imóveis da Caixa

Quando: 3 de fevereiro de 2018, às 10h.

Onde: Maksoud Plaza Hotel – Rua São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista, São Paulo – SP

Informações: www.zukerman.com.br/