Caixa prorroga prazo para renovação de contrato do Fies até 28 de dezembro

O prazo para os procedimentos para aditamento de renovação dos contratos do Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi prorrogado para 28 de dezembro, informou a Caixa Econômica Federal. Os procedimentos devem ser realizados por meio do site.

Do total de estudantes inscritos no Novo Fies no primeiro semestre, aproximadamente 70% já concluíram o seu aditamento ou tiveram o processo iniciado pela instituição de ensino superior. Caso haja necessidade de alterações no contrato, como a troca de fiador, o estudante deve comparecer a uma agência da Caixa. Nesse caso específico, o estudante deverá comparecer com o novo fiador e apresentar os novos documentos comprobatórios.

O Novo Fies é um modelo que traz melhorias na gestão do fundo, dando sustentabilidade financeira ao programa a fim de garantir e viabilizar um acesso mais amplo ao ensino superior. As principais mudanças, quando comparado ao processo anterior, são a forma de pagamento do curso, que passa a ser mensal em emissão de boleto, a exigência de seguro prestamista (cobertura em caso de falecimento do estudante) e a ausência de carência para pagamento da amortização do contrato.

Estudantes podem fazer o download da cartilha com mais orientações aqui. Já as instituições de Ensino, podem consultar o site para mais informações sobre os procedimentos a serem adotados.

Conta Universitária

O banco oferece aos que estão cursando graduação ou pós graduação a Conta Universitária Caixa. O pacote de benefícios inclui uma conta corrente de livre movimentação, com cartão de crédito pré-aprovado sem comprovação de renda (sujeito a aprovação), e ainda uma cesta de serviço com custo menor. O valor pago mensalmente pela cesta é convertido em bônus para celular. Para aderir ao serviço, os universitários com mais de 16 anos devem comparecer a uma agência munidos de identidade, CPF, comprovante de residência e declaração da instituição de ensino.

Cesta Bônus

A Caixa também está oferecendo aos universitários uma cesta de serviços diferenciada: a cesta bônus. Nessa opção, o estudante poderá converter 100% do valor pago pela tarifa em bônus de celular que poderá ser utilizado em mensagens SMS, internet e ligações de acordo com as regras de cada operadora de telefonia.

O bônus será creditado em até 10 dias após o pagamento pontual e integral da cesta. A tarifa custa R$ 15 para a conta universitária. Os clientes que contratarem o serviço ainda este ano ganham um bônus extra no valor da cesta pela adesão.