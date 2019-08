Caixa prorroga campanha de renegociação de dívida com desconto de até 90%

São Paulo – A Caixa Econômica Federal renovou o prazo da campanha batizada de Você no Azul, uma espécie de força-tarefa do banco para renegociar as dívidas de clientes inadimplentes e que dá descontos de até 90% sobre o valor para quem pagar o valor à vista.

Anunciada em maio deste ano, a campanha de renegociação estava prevista para acabar em 22 de agosto. Agora, os clientes que ainda estão endividados terão até 31 de dezembro para regularizar a situação dentro da condições especiais do programa.

O programa é voltado para os clientes do banco que tenham dívidas atrasadas há mais de 360 dias (pouco menos de um ano), e é válida para débitos gerais do banco, como empréstimos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito.

É um universo de cerca de 3 milhões de pessoas, de acordo com a Caixa. Na primeira rodada da campanha, de maio a agosto, 297 mil dívidas que somavam cerca de 2 bilhões de reais foram liquidadas – isso representa dívidas que tinham um valor médio de 6.734 reais. Os descontos foram dados sobre esse valor total.

O tamanho do desconto para quem quitar a dívida é negociado com a Caixa e decidido de acordo com as condições do contrato e o histórico do cliente, como o valor em aberto e se já houve outras negociações no passado.

A estimativa da Caixa é de que 80% dos clientes pessoa física poderão quitar o débito à vista pagando menos de 1.000 reais. Entre os clientes pessoa jurídica, a estimativa é que 70% das dívidas poderão ser liquidadas com pagamentos inferiores a 5.000 reais.

Outra possibilidade do programa é refinanciar o valor em aberto. Para aqueles que possuem mais de uma dívida com o banco, por exemplo, há a possibilidade de unificar todos os valores em aberto e refinanciá-los em 96 meses.

Como renegociar

Há vários canais por meio dos quais o cliente pode entrar em contato com a Caixa para renegociar sua dívida e tentar o desconto pela campanha Você no Azul.

É possível apresentar a proposta de renegociação de maneira virtual, por meio dos sites www.caixa.gov.br/vocenoazul e www.negociardividas.caixa.gov.br, além dos perfis da Caixa no Facebook e no Twitter.

Há ainda o atendimento por telefone (no número 0800 726 8068, opção 8) ou presencialmente, nas agências Caixa. Grandes cidades também terão atendimentos em agências móveis, feito por cinco caminhões com agentes preparados para rodar atendendo pela campanha.

Alguns clientes também poderão ser contactados pela própria Caixa, por telefone ou por SMS, ou por empresas terceirizadas de cobrança.

Financiamento imobiliário

Financiamentos imobiliários não estão inclusos na campanha Você no Azul, mas a Caixa também está oferecendo condições especiais para quem tem crédito habitacional em atraso, incluindo a possibilidade de usar o FGTS para pagar parte do atraso.

Os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com um pagamento inicial ou utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações, inclusive até três prestações atrasadas. As condições variam de acordo com as características do contrato e tipo de operação.