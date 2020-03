Caixa paga abono salarial para os nascidos em maio e junho

A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 17, o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2019/2020, para beneficiários nascidos em maio e junho no valor de até um salário mínimo de (R$ 1.039).

Têm direito ao benefício aqueles que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, recebendo salário médio no valor máximo de dois salários mínimos (até 2.186 reais por mês). O trabalhador também precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e os dados informados pelo empregador ao sistema precisam estar corretos.

O valor a ser recebido é proporcional ao tempo de serviço ao longo do ano, indo de 1/12 o valor da salário mínimo (87 reais) para quem completou um mês de serviços até o máximo de 1.039 reais para quem trabalhou o ano inteiro.

Os trabalhadores da inciativa privada, inscritos no PIS (Programa de Integração Social), recebem o abono por meio da Caixa, e o calendário é escalonado de acordo com o mês de nascimento: os primeiros que receberam foram os nascido em julho, que já receberam no mesmo mês do ano passado. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho de 2020.

O saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa com apresentação de documento oficial. Quem possui Cartão do Cidadão ativo, pode ainda retirar o dinheiro no caixa eletrônico da Caixa, em uma casa lotérica ou em um ponto de atendimento Caixa Aqui. Correntistas ativos da Caixa recebem o crédito automático antecipado.

Já para os funcionários públicos, ligados ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), os pagamentos são feitos pelo Banco do Brasil, e o calendário de saques segue o número de inscrição no Pasep. Os primeiros a receber são aqueles com número de inscrição de final 0.

Os saques devem ser feitos nas agências do Banco do Brasil, com apresentação de documento oficial de identidade. Correntistas e poupadores do BB recebem o crédito em conta com até três dias úteis de antecedência em relação ao calendário oficial.

Os valores do abono do PIS/Pasep referentes a 2018 ficam disponíveis até 30 de junho de 2020. Todos os trabalhadores que tiverem direito e não sacarem o pagamento até esta data perdem o benefício.

Veja o calendário de saque:

Nascidos em Início dos pagamentos Crédito em conta Agosto 15/08/2019 13/08/2019 Setembro 19/09/2019 17/09/2019 Outubro 17/10/2019 15/10/2019 Novembro 14/11/2019 12/11/2019 Dezembro 12/12/2019 10/12/2019 Janeiro 16/01/2020 14/01/2020 Fevereiro 13/02/2020 11/02/2020 Março 19/03/2020 17/03/2020 Abril 19/03/2020 17/03/2020

Servidores públicos – Pasep (Banco do Brasil)