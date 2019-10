Caixa libera saque do FGTS para os nascidos entre setembro e dezembro

São Paulo – O pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa amanhã (9) para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e dezembro com poupança na Caixa Econômica Federal.

A Caixa iniciou no mês passado o depósito automático para os correntistas, seguindo calendário de mês de nascimento. Essa é a terceira etapa de pagamentos e segundo o banco, mais de R$ 15 bilhões serão sido liberados para quase 37 milhões de trabalhadores.

O crédito ocorrerá automaticamente no dia 9 de outubro nas contas poupança da Caixa abertas até 24 de julho de 2019, data de edição da Medida Provisória 889/2019. No caso de não desejar retirar os recursos, o cidadão deve comunicar sua decisão por meio dos canais do banco para que os procedimentos necessários sejam tomados e os valores não sacados retornem à conta vinculada ao FGTS.

Para facilitar o atendimento aos clientes, as agências da Caixa terão o horário estendido em uma hora nesta quarta-feira. Dessa maneira, os trabalhadores poderão solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir senha do Cartão Cidadão. A relação completa das agências com horário ampliado está disponível no site fgts.caixa.gov.br.

Não sou correntista da Caixa

Para aqueles que não têm conta na Caixa, o calendário do saque do FGTS começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro. Conforme tabela abaixo: