Caixa leiloará 100 imóveis em São Paulo a partir de R$ 30 mil 

São Paulo – A Caixa irá leiloar 100 imóveis (casas, apartamentos, terrenos e prédios) em 40 cidades no estado de São Paulo no dia 2 de março.

Entre os destaques do leilão está uma casa na cidade de Marília com valor do lance inicial a partir de R$ 29.799,41.

Os interessados em participar do leilão da Caixa devem se cadastrar no site da leiloeira Sato Leilões

Segundo a Sato Leilões, qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar imóveis da Caixa . Os clientes que desejarem participar poderão verificar antes do leilão em qualquer agência da Caixa o financiamento em seu nome, bem como usar o saldo do FGTS, desde que consulte condições de pagamento do imóvel.