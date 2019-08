Caixa leiloa 2 mil imóveis em SP; leilão permite uso do FGTS

São Paulo – A Caixa Econômica realizará no mês de setembro o leilão de cerca de 2 mil imóveis localizados no estado de São Paulo.

No leilão, os participantes poderão utilizar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) desde que consulte condições de pagamento do imóvel.

Serão leiloados apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos, prédios, entre outras propriedades disponíveis em 111 cidades paulistas. Um apartamento de 96 metros quadrados, localizado na cidade de Marília, por exemplo, tem lance inicial de 81 mil reais.

Os interessados em participar devem se inscrever antecipadamente no site da leiloeira Sato Leilões.