Caixa lança site de aposta online em loteria para qualquer pessoa

São Paulo – A Caixa lançou nesta sexta-feira (10) um site para que qualquer pessoa, cliente ou não do banco, possa realizar apostas online de qualquer jogo das loterias, como Mega-Sena, Lotomania e Quina. Até hoje, a comodidade só estava disponível para clientes Caixa e para apostas da Mega-Sena.

A única modalidade que fica de fora do projeto é a loteria federal por questões logísticas, já que neste caso o apostador compra um bilhete, e não escolhe números como nas outras modalidades de jogos.

A previsão era de que o portal fosse lançado em setembro de 2017, mas foram necessários ajustes que atrasaram a entrega do projeto. A expectativa do banco é aumentar o número de apostas na loteria, especialmente para a Mega da Virada, carro-chefe dos jogos.

”A arrecadação e os prêmios ofertados vão aumentar, motivando os apostadores a realizar mais jogos. Consequentemente, aumenta também o repasse das Loterias para setores importantes da sociedade”, afirma o banco em nota.

Segundo Nelson Antônio de Souza, presidente da Caixa, o aumento na arrecadação será de 3% por ano, o que representa uma cifra de aproximadamente 450 milhões de reais. O objetivo da Caixa é atingir um público mais jovem, mais habituado a realizar compras e acessar serviços bancários pela internet.

Com isso, comenta Valter Nunes, vice-presidente do banco, a Caixa pretende arrecadar o recorde de 15 bilhões de reais com loterias em 2018. Até julho, já tinha atingido a cifra de 7,5 bilhões de reais. No ano passado, o valor foi de mais de 13 bilhões de reais.

“Com o aumento da arrecadação, aumentam também os repasses a áreas importantes, como o esporte”, diz Nunes. “Temos hoje dez jogos lotéricos. Há espaço para crescimento, através da modernização.”

Como funciona

Para dar os palpites, será necessário apenas que o apostador faça um cadastro no portal, usando o número do CPF. Os jogos poderão ser pagos com cartões de crédito e os apostadores devem ser maiores de 18 anos.

As apostas no site terão valor mínimo de 30 reais e máximo de 500 reais por dia. Estarão disponíveis as apostas “Surpresinha”, quando o sistema escolhe os números de forma aleatória, e a “Teimosinha”, que repete os números pela quantidade de concursos escolhida pelo apostador.

No site, também será possível ter uma aposta favorita, em que o usuário poderá salvar um jogo e adicioná-lo ao carrinho de compras sem a necessidade de novo preenchimento do volante.

De acordo com a Caixa, o horário de encerramento das apostas no portal obedece à mesma regra das apostas registradas nas lotéricas. O endereço do novo site de loterias da Caixa é http://www.loteriasonline.caixa.gov.br.

App

A Caixa deve lançar nos próximos meses um aplicativo para smartphones onde as pessoas também poderão fazer jogos de loterias online, sejam clientes do banco ou não. “Vamos esperar alguns meses de teste do site para então lançar o app”, diz Nunes, vice-presidente do banco.

O executivo confirmou que até o fim do ano a Caixa deve lançar um novo jogo lotérico cujas apostas serão feitas exclusivuamente online, via site ou aplicativo. O banco ainda não divulgou detalhes das regras do novo jogo.

Protestos

O anúncio da plataforma online gerou protestos de lotéricos, que temem que o site prejudique seus negócios.

Mas a visão da Caixa é que as lotéricas não terão prejuízos, já que a ideia é trazer clientes que hoje não vão até a lotérica apostar. O principal foco é o público jovem.

Como forma de conciliação, o banco deve destinar um percentual de cada operação para as loterias, conforme o CEP do apostador.