Caixa lança novo financiamento de imóveis. Vale a pena contratar?

São Paulo – A Caixa disponibiliza a partir desta sexta-feira (21), uma nova linha de financiamento imobiliário, com juros fixos. A modalidade cobrará taxas a partir de 8% ao ano. As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com quota de financiamento de até 80%.

A linha é mais uma opção oferecida aos clientes, que continuam tendo acesso à linha de financiamento tradicional (indexada à Taxa Referencial – TR) e à linha indexada ao IPCA, lançada pela Caixa em agosto.

Para ajudar o mutuário escolher a linha mais adequada, Marcelo Prata, diretor da Resale e especialista em crédito imobiliário, realizou uma simulação comparando as condições de cada linha.

A simulação considerou um financiamento feito por um homem de 40 anos para um imóvel de 500 mil reais. O valor do financiado foi de 400 mil reais, ou seja, 80% do valor do bem, por um prazo de 30 anos. Também considerou taxas cobradas pelo banco para clientes sem relacionamento prévio com a instituição financeira. Para quem já é cliente Caixa, os juros podem ser menores.

Veja o resultado abaixo:

Financiamento indexado ao IPCA Financiamento indexado à TR (tradicional) Nova linha com juros fixos Taxa de Juros Efetiva (ao ano) 4,95% 8,50% 9,75% CET (ao ano) 5,98% 9,48% 10,72% Valor da 1ª Parcela R$ 2.882,41 R$ 3.997,31 R$ 4.381,91 Valor Total do Financiamento R$ 761.077,40 R$ 962.316,90 R$ 1.031.737,27 Indexador IPCA TR não tem

Ao comparar as linhas, contudo, é necessário fazer algumas ponderações. Não é possível comparar a nova linha e indexada à TR com a linha atrelada ao IPCA levando em consideração que não temos como estimar a inflação pelos próximos 30 anos. Então, a linha foi comparada ao financiamento indexado à TR.

A partir dos resultados é possível observar que a linha com juros fixos é mais cara. Na comparação com o financiamento tradicional, o mutuário paga mais 69,4 mil reais na linha de juros fixos do que na linha tradicional. Ou seja, 7,21% a mais. Além disso, pagará uma parcela maior: pagará 384 reais a mais por mês, valor 9,62% maior do que o da linha indexada à TR.

Contudo, Prata conclui que o financiamento com juros fixos pode ser uma boa opção, já que o cliente tem a segurança de que taxa não vai oscilar pelos próximos 30 anos e a diferença do valor total do financiamento em relação ao tradicional, indexado à TR, é relativamente baixo, somente 7,21%.

“Ou seja, o financiamento indexado pela TR, que hoje está zerada, somente será a melhor opção se esse indexador não ultrapassar a marca de 7,21% pelos próximos 30 anos. Como não é possível prever o futuro, olhamos para o passado. Para comparar, a TR dos últimos 10 anos foi de 8,35%”.