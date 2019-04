Caixa lança cartão consignado para aposentados sem anuidade

A Caixa Econômica Federal está lançando um cartão consignado apenas para segurados do INSS. O cartão pode ser usado para compras, disponibiliza até 95% do limite para crédito em conta, não tem cobrança de anuidade e pode ser utilizado no exterior. O produto, entretanto, estará disponível agora só em Brasília, mas deve chegar ao restante do País até o meio do ano.

A taxa de juros será de 2,85% ao mês e o limite de crédito pode ser de até 1,4 vezes o valor do benefício. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, no período de 26 de março a primeiro de abril deste ano, a taxa mensal de juros de crédito consignado no INSS variou de 1,36% (Banco Safra) a 2,13% (Via Certa Seguradora S.A. – CFI), sendo que a taxa da Caixa ficou em 1,68%. Neste tipo de empréstimo, o valor é descontado direto do benefício, o que reduz o risco de inadimplência para o banco.

Segundo a Caixa, será utilizada uma margem consignável específica para o produto de 5% do valor do benefício, que não concorre com o limite de 30% do empréstimo consignado tradicional oferecido pelos bancos. Os segurados do INSS não precisam receber aposentadoria ou pensão na Caixa para pedir o cartão que terá a bandeira Elo.

Para vice-presidente de Produtos de Varejo da Caixa, Julio Cesar Volpp Sierra, o produto foi desenvolvido para um público de 21 milhões de aposentados e pensionistas que não encontra essa solução de crédito no mercado de forma abrangente.

No ato da contratação, o cliente interessado será informado sobre todas as condições de uso do produto, além de ser orientado a pagar o valor total da fatura, como forma de promover a educação financeira dos clientes, incentivando a utilização consciente do crédito.

Outro atrativo criado para o cartão é a oferta do check-up lar, um benefício que permite ao cliente solicitar pequenos reparos domiciliares como chaveiro, troca de lâmpada e conserto de encanamento.