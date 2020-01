Caixa isentará cesta de serviços para as vítimas das chuvas em MG, ES e RJ

São Paulo – A Caixa anunciou, nesta terça-feira (28), que irá isentar a cesta de serviços durante 3 meses, de forma automática, para os clientes e moradores das áreas atingidas pelas fortes chuvas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A medida é válida tanto para pessoa física como para jurídica.

Além da cesta de serviços, os clientes poderão solicitar pausa especial de até 60 dias nas operações de Penhor, CDC e Crédito Pessoal e até 60 dias de carência para a 1ª parcela em novos contratos. No Crédito Consignado, as recontratações da operação serão sem a geração de parcela no mês.

Nos contratos habitacionais, a Caixa oferece pausa estendida por até 90 dias no pagamento das parcelas de financiamentos habitacionais; renegociação para incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes e apoio para elaboração do trabalho social e engenharia.

Além disso, as agências darão suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional, caso tenham contratado, e procedimento de pagamento de indenizações de forma imediata. O banco também estenderá o horário de atendimento das agências e deslocará os caminhões-agência do banco, que trarão reforço para o atendimento bancário nas cidades.